"Укрзализныця" возобновляет движение поездов до Авдеевки

03.09.2021 16:00

"Укрзализныця" возобновляет движение поездов до прифронтовой Авдеевки. Ранее его ограничили из-за обстрелов войсками РФ 28 августа. Об этом компания сообщила в Telegram.

"Уже с 4 сентября поезда №136/135 Киев - Авдеевка, №825/826 Днепр - Авдеевка и пригородные поезда возвращаются к обычному графику движения", - говорится в сообщении.