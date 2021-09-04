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На Донбассе тяжело ранен украинский воин

04.09.2021 09:00
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На Донбассе тяжело ранен украинский воин

На Донбассе за минувшие сутки зафиксирован один обстрел, еще один - с начала текущих суток. В результате обстрела тяжело ранен военный, сообщает пресс-служба ООС в субботу, 4 сентября.
В направлении Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия. В результате один военнослужащий получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – тяжелое.
Накануне обстрел произошел у Катериновки, противник применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.



Теги: Донбасс, ранение, обстрел, ООС
 
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