На Донбассе тяжело ранен украинский воин

04.09.2021 09:00

На Донбассе за минувшие сутки зафиксирован один обстрел, еще один - с начала текущих суток. В результате обстрела тяжело ранен военный, сообщает пресс-служба ООС в субботу, 4 сентября.

В направлении Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия. В результате один военнослужащий получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – тяжелое.

Накануне обстрел произошел у Катериновки, противник применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.