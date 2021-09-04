- На Донетчине два класса перевели на "дистанционку" из-за коронавируса10:00
- На Донбассе тяжело ранен украинский воин09:00
- В Краматорске открывают второй центр массовой вакцинации17:00
- "Укрзализныця" возобновляет движение поездов до Авдеевки16:00
- Электричка Мариуполь - Волноваха перешла на ежедневный график12:00
- Медикам Славянска начали выплачивать долги по зарплате11:00
- Минреинтеграции разработало для жителей ОРДЛО "путеводитель вакцинации"14:00
- В Донецке добавили новый автобусный маршрут13:00
- В ОРДО назвали самые популярные специальности в местных "вузах"12:00
- В штабе ООС отвергли обвинения в обстреле оккупированной Горловке11:00
На Донетчине два класса перевели на "дистанционку" из-за коронавируса
Два класса учебных заведений в разных громадах Донецкой области отправили на самоизоляцию из-за риска заболевания коронавирусом. Об этом в ходе пресс-конференции 3 сентября сообщила директор департамента образования Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева, передает ОстроВ.
"У нас заболели два ученика и шесть учителей. По одному классу в Добропольской и Николаевской громадах переведены на дистанционный режим обучении. Дети ушли на самоизоляцию из-за того, что заболели их одноклассники и учителя", - сказала Татьяна Сидашева.
Она добавила, что именно в этих громадах отмечается низкий процент вакцинации педагогических работников.
При этом лидерами по иммунизации работников школ в Донецкой области являются Александровская громада – 98%, Торецкая – 93%, Марьинская – 76%, Бахмутская – 75%, Селидовская – 74%, Волновахскяа – 72%. В число аутсайдеров вошли Шаховская, Мангушская, Кальчицкая громады. В них прививки получили менее 25% сотрудников сферы образования.
Теги: Донбасс, класс, дистанционное обучение, COVID-19
- Первые выпускники ХХI века
- В Донецкой области запускают сайт для онлайн обучения школьников на оккупированной территории
- Школьники на оккупированном Донбассе смогут с сентября учится дистанционно
- Донецк открыл в российской школе украиноязычный класс
- Старшеклассникам из ОРДЛО предлагают дистанционное обучение в украинских школах
- На вопросы отвечает юрист. Часть 28
- На Донетчине два класса перевели на "дистанционку" из-за коронавируса10:00
- На Донбассе тяжело ранен украинский воин09:00
- В Краматорске открывают второй центр массовой вакцинации17:00
- "Укрзализныця" возобновляет движение поездов до Авдеевки16:00
- В оккупированном Луганске на День города выступят Глызин, Слава и экс-"лесоповаловец" Куприк13:00
- Электричка Мариуполь - Волноваха перешла на ежедневный график12:00
- Медикам Славянска начали выплачивать долги по зарплате11:00
- РФ отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с ОРЛО16:00
- Луганщина получила четыре новых школьных автобуса15:00
- Минреинтеграции разработало для жителей ОРДЛО "путеводитель вакцинации"14:00
- На Донетчине два класса перевели на "дистанционку" из-за коронавируса10:00
- На Донбассе тяжело ранен украинский воин09:00
- В Краматорске открывают второй центр массовой вакцинации17:00
- "Укрзализныця" возобновляет движение поездов до Авдеевки16:00
- Неудачный памятник шахтерам в Торецке решили переделать 15:00
- ПриватБанк предупредил о приостановке платежных операций14:00
- В оккупированном Луганске на День города выступят Глызин, Слава и экс-"лесоповаловец" Куприк13:00
- Электричка Мариуполь - Волноваха перешла на ежедневный график12:00
- Медикам Славянска начали выплачивать долги по зарплате11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 сентября10:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- В Донецке добавили новый автобусный маршрут
- В ОРДО назвали самые популярные специальности в местных "вузах"
- В штабе ООС отвергли обвинения в обстреле оккупированной Горловке
- РФ отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с ОРЛО
- В ОРДО опубликовали программу праздничных мероприятий ко Дню освобождения Донбасса
- Instagram удалила пост "главы парламента Крыма" о Захарченко
- Минреинтеграции разработало для жителей ОРДЛО "путеводитель вакцинации"
- СБУ обнаружила в прифронтовой Марьинке тайник боевика НВФ "Пятнашка"
- Зеленский рассказал о своей встрече с Байденом (ВИДЕО)
- Ракета украинского бизнесмена взорвалась во время первого запуска (ВИДЕО)