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Архив - Донецкая область

В ОРДО убрали "курортные" блокпосты

04.09.2021 13:00
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В ОРДО убрали "курортные" блокпосты

В ОРДО, в Новоазовском районе, ликвидировали четыре блокпоста НВФ. Эти посты были установленные якобы «в противоэпидемиологических целях». Об этом сообщил главарь НВФ и так называемый «глава района» Олег Моргун, передают местные СМИ.
«Сняли четыре блокпоста — в Самсоново под Безыменным, в Васильевке, Приморском, Шевченко. В связи с окончанием сезона. Дети пошли в школу, количество людей уменьшилось, соответственно смысловой нагрузки в этих постах нет», — сообщил Моргун.
По его словам, в районе Самсоново блокпост остался, однако досмотр там не проводится, и ограничения на проезд в село не действуют. В остальных точках сооружения демонтированы.



Теги: Донбасс, Новоазовский район, блокпост, ОРДО
 
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