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Названа сумма расходов РФ на содержание ОРДЛО
На содержание оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Россия ежегодно тратит до $5 млрд. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью "Liga.net".
"Они тратят в год до $5 млрд только в донецком и луганском направлении. За семь лет это $35 млрд. Для страны-бензоколонки вроде и незначительные деньги, но и не маленькие. Россияне очень прагматические люди, я два года с ними в переговорах... Если они будут понимать, что для них очень дорого удерживать эти территории, а толку никакого нет, а тут еще санкционное давление, они будут искать варианты, как из этого выйти. С попыткой сохранения лица, конечно. Будут искать подходящий формат", - сказал он.
По словам министра, в этой ситуации Украина должна быть готова к введению какой-то международной миротворческой миссии, которая обеспечит переходный период.
"Иначе россияне выйти с наших территорий просто не согласятся. Конечно, они начинали с того, чтобы разменять Донбасс на Крым. Но Украина - никогда... Ни один президент, кто бы им ни был, на это не пойдет. Это нереально", - подчеркнул Резников.
Теги: Россия, Донбасс, расходы, ОРДЛО
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