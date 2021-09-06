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Мариуполь хотят соединить с Покровском новой железнодорожной магистралью
В Мариуполь планируют провести новую железнодорожную магистраль Покровск - Курахово - Шахта "Южнодонбасская" - Волноваха - Мариуполь. Об этом во время рабочего визита в Мариуполь заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас в Мариуполь ведет единственная железнодорожная колея Запорожье - Камыш-Заря - Волноваха. Этот участок перегружен, не электрифицирован и частично одноколейный. Мы изучаем и оцениваем различные варианты решения. Один из вариантов - новая магистраль Покровск - Курахово - Шахта "Южнодонбасская" - Волноваха - Мариуполь", - рассказал глава Мининфраструктуры.
Отмечается, что проект предусматривает электрификацию 46,5 км, достройку 20 км и реконструкцию 18 км путей, его стоимость составляет 2,6 млрд грн. Благодаря ему дорога в Харьков сократится на 6 часов.
Теги: Донбасс, Мариуполь, железная дорога, Покровск
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