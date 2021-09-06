В ОРДО обнародовали адреса участков в РФ для голосования на выборах в Госдуму

06.09.2021 17:00

Так называемый "народный совет ДНР" опубликовал список избирательных участков в РФ, на которых жители ОРДО с российским гражданством смогут очно проголосовать на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщается на сайте "парламента ДНР".

"Для желающих проголосовать на выборах в Государственную Думу Российской Федерации будет организовано автобусное и железнодорожное сообщение. Движение транспорта будет осуществляться в два этапа: до таможенного пункта пропуска, а затем до избирательного участка Ростовской области. Граждане Республики будут дополнительно оповещены о точках сбора населения в городах и районах для выезда в дни голосования в Ростовскую область", - говорится в сообщении.

Избирательные участки расположены на территории Матвеево-Курганского, Куйбышевского и Неклиновского районов Ростовской области: