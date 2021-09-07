Более 450 человек воспользовались вчера гумкоридором «Новотроицкое – Еленовка»

07.09.2021 12:00

Четыреста пятьдесят семь человек проследовали через гуманитарный коридор на контрольном пункте въезда и выезда "Новотроицкое – Еленовка" под Донецком 6 сентября. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР".

Уточняется, что на территорию ОРДО запущено 257 человек и 60 транспортных средств, а в подконтрольные Киеву районы выехало 200 человек и 37 транспортных средств. Отмечается, что за помощью к сотрудникам МЧС обратились порядка 150 граждан.