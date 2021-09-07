Главная / Новости / Донецкая область / Более 450 человек воспользовались вчера гумкоридором «Новотроицкое – Еленовка»
Последние новости раздела
- Более 450 человек воспользовались вчера гумкоридором «Новотроицкое – Еленовка»12:00
- На КПВВ Донбасса перестали делать поблажки для людей без электронного пропуска11:00
- СБУ провела учения на ж/д вокзале Константиновки08:00
- В ОРДО обнародовали адреса участков в РФ для голосования на выборах в Госдуму17:00
- Мариуполь хотят соединить с Покровском новой железнодорожной магистралью11:00
- Дочь главаря боевиков "ДНР" отдохнула на курорте в Дубае (ВИДЕО)08:00
- В ОРДО прибыл 13-й гумконвой из Швейцарии15:00
- Названа сумма расходов РФ на содержание ОРДЛО13:00
- В ОРДО убрали "курортные" блокпосты13:00
- На Донетчине два класса перевели на "дистанционку" из-за коронавируса10:00
Более 450 человек воспользовались вчера гумкоридором «Новотроицкое – Еленовка»
07.09.2021 12:00
Четыреста пятьдесят семь человек проследовали через гуманитарный коридор на контрольном пункте въезда и выезда "Новотроицкое – Еленовка" под Донецком 6 сентября. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР".
Уточняется, что на территорию ОРДО запущено 257 человек и 60 транспортных средств, а в подконтрольные Киеву районы выехало 200 человек и 37 транспортных средств. Отмечается, что за помощью к сотрудникам МЧС обратились порядка 150 граждан.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
Читайте также:
- 22 января состоится очередное открытие КПВВ «Еленовка»
- Почти 140 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 26 февраля
- 11 декабря "ДНР" откроет гуманитарный коридор в Еленовке
- 25 января линию разграничения через гумкоридор в Еленовке пересекли 173 человека
- 5 февраля линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли чуть более 140 человек
- Гуманитарным коридором в Еленовке 15 марта воспользовались 214 человек
- Более 450 человек воспользовались вчера гумкоридором «Новотроицкое – Еленовка»12:00
- На КПВВ Донбасса перестали делать поблажки для людей без электронного пропуска11:00
- На шахте в ОРЛО погибли девять человек09:00
- СБУ провела учения на ж/д вокзале Константиновки08:00
- В ОРДО обнародовали адреса участков в РФ для голосования на выборах в Госдуму17:00
- Мариуполь хотят соединить с Покровском новой железнодорожной магистралью11:00
- Дочь главаря боевиков "ДНР" отдохнула на курорте в Дубае (ВИДЕО)08:00
- В ОРДО прибыл 13-й гумконвой из Швейцарии15:00
- Названа сумма расходов РФ на содержание ОРДЛО13:00
- В ОРДО убрали "курортные" блокпосты13:00
- Более 450 человек воспользовались вчера гумкоридором «Новотроицкое – Еленовка»12:00
- На КПВВ Донбасса перестали делать поблажки для людей без электронного пропуска11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 сентября10:00
- На шахте в ОРЛО погибли девять человек09:00
- СБУ провела учения на ж/д вокзале Константиновки08:00
- В ОРДО обнародовали адреса участков в РФ для голосования на выборах в Госдуму17:00
- Умер один из свидетелей по делу о катастрофе рейса MH1716:00
- В ОРДО сочинили "гимн Иловайска"15:00
- В Минздраве оценили вероятность введения локдауна в Украине14:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Названа сумма расходов РФ на содержание ОРДЛО
- Дочь главаря боевиков "ДНР" отдохнула на курорте в Дубае (ВИДЕО)
- В ОРДО убрали "курортные" блокпосты
- В ОРДО прибыл 13-й гумконвой из Швейцарии
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября
- Мариуполь хотят соединить с Покровском новой железнодорожной магистралью
- В ОРДО обнародовали адреса участков в РФ для голосования на выборах в Госдуму
- На Житомирщине сгорел автобус, ехавший из Польши в Мариуполь
- На Донетчине два класса перевели на "дистанционку" из-за коронавируса
- Витренко назвал "зимнюю" цену на газ для населения