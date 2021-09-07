На КПВВ Донбасса перестали делать поблажки для людей без электронного пропуска

07.09.2021 11:00

По информации представителей БФ «Право на защиту», которые следят за ситуацией на КПВВ Донбасса, СБУ изменила процедуру пропуска для тех, кто едет без электронного пропуска. Об этом сообщает Вільне Радіо.

Через КПВВ больше не будут пропускать людей, чей электронный пропуск находится в обработке.

Ранее координационная группа СБУ шла таким людям на уступки и позволяла пересекать линию разграничения. Теперь придется ждать до 15 дней или писать в координационный центр в Краматорск.

"Допустим, мы помогаем человеку оформить заявку на получение пропуска. Человек показывает номер заявки координационной группе СБУ, которая сидит на КПВВ. Они видят, что пропуск в обработке и пропускают. Теперь они видят, что человек в обработке и говорят: «Все, ждите, пока заявка будет оформлена». Ждать приходится до 15 дней. А если надо срочно пройти через КПВВ, человек должен обращаться в координационный центр в Краматорске. А там уже зависит от их решения", — поясняет представительница благотворительного фонда, которая следила за ситуацией на "Новотроицком" в понедельник, 6 сентября.