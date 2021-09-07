На шахте ОРДО под завалом погиб горняк

07.09.2021 16:00

Утром 7 сентября на шахте «Ясиновская-Глубокая», которая находится в пригороде оккупированного Донецка, произошло обрушение пород кровли, сообщают ресурсы ОРДО.

"В результате обрушения получил травмы, не совместимые с жизнью, горнорабочий очистного забоя 1979 года рождения", — говорится в сообщении.