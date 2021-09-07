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СБУ провела учения на ж/д вокзале Константиновки
Сотрудники Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях приняли участие в учениях в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что тренировки прошли в условиях, максимально приближенных к реальным. В них приняли участие представители СБУ, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органов государственной власти и местного самоуправления.
Согласно легенде, "террористы" решили совершить теракт на железнодорожном вокзале города Константиновка на Донеччине. Они заложили три "взрывные устройства", два из которых взорвали сразу. Третий взрыв "злоумышленники" планировали произвести позже.
Так, сначала правоохранители эвакуировали пассажиров и работников вокзала, потом силовики окружили места взрывов. Тем временем служебная собака обнаружила место закладки третьего "взрывного устройства", которое обезвредили взрывотехники.
По итогам учений руководство штаба Антитеррористического центра СБУ предоставило рекомендации и разработало дополнительные инструкции по улучшению уровня межведомственного взаимодействия для всех участников тренировок.
Теги: Донбасс, Константиновка, СБУ, учения
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