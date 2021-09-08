Названо количество членов НВФ, воспользовавшихся программой "Тебя ждут дома"

08.09.2021 15:00

За более чем 7 лет войны программой реинтеграции бывших участников НВФ ОРДЛО "Тебя ждут дома" воспользовалось 420 человек. 390 из них — мужчины, остальные — женщины. Об этом "Восточному варианту" рассказали в Службе безопасности Украины.

В основном это медицинские работники, автомеханики, охранники, повара, которые были в рядах НВФ, но не бравшие в руки оружие и не подвергавшие других людей различным видам насилия.

Главный критерий для успешного участия в программе — не иметь за собой тяжких преступлений против Украины и ее граждан.