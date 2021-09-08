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Архив - Донецкая область

Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе

08.09.2021 08:00
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Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе

За прошедшие сутки, 7 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в направлении населенного пункта Зализне российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Зайцево и Новомихайловка оккупанты применили стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Водяное враг применил гранатометы различных систем.
Возле Причепиловки и Новолуганскогооккупанты осуществили обстрелы позиций ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, российские наемники осуществили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участка местности у населенного пункта Катериновка.
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы
 
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