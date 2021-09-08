Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе

08.09.2021 08:00

За прошедшие сутки, 7 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в направлении населенного пункта Зализне российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Зайцево и Новомихайловка оккупанты применили стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Водяное враг применил гранатометы различных систем.

Возле Причепиловки и Новолуганскогооккупанты осуществили обстрелы позиций ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, российские наемники осуществили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участка местности у населенного пункта Катериновка.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.