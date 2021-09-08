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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО анонсировали ликвидацию "таможни" между "ДНР" и "ЛНР"

08.09.2021 13:00
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В ОРДЛО анонсировали ликвидацию "таможни" между "ДНР" и "ЛНР"

В ОРДЛО решили убрать "таможенные" посты между "республиками". Об этом заявил "глава государственного таможенного комитета ЛНР" Юрий Афанасьевский.
"С 1 октября 2021 года таможенных постов между ЛНР и ДНР не будет", — сказал он.
Афанасьевский утверждает, что "в рамках функционирования единого таможенного пространства на единой таможенной территории будет функционировать единый внутренний рынок товаров, будут применяться единые таможенные тарифы и другие меры регулирования внешней торговли товарами с третьими странами".
По его словам, "документы", изданные структурами "ДНР" и "ЛНР", "признаются и применяются в равной степени".



Теги: Донбасс, таможня, ликвидация, ОРДЛО
 
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