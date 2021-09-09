В ОРДЛО приехал российский олигарх, которого называют спонсором "русской весны" на Донбассе

09.09.2021 09:00

На временно оккупированную часть Донбасса приехал российский миллиардер, глава медиа-группы Царьград Константин Малофеев, которого журналисты-расследователи называют спонсором "русской весны" 2014 года и террористов ДНР/ЛНР. Об этом пишет ресурс Новости.Донбасса.

Он принял участие в мероприятиях группировки «ДНР» по случаю Дня освобождения Донбасса от немецких войск в 1943 году.

В частности, Малофеев посетил Саур-Могилу, где состоялся форум «Защитники России», который позиционировался как «съезд ветеранов боевых действий времен ВОВ, войны в Афганистане, чеченских войн, грузино-абхазской войны, конфликтов в Приднестровье, Южной Осетии и Донбассе».

По сути форум «Защитники России» носил агитационный характер в поддержку российской партии власти «Единая Россия» перед выборами в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября. На сцене форума была размещена эмблема партии, а зрителей окружали флаги «Единой России».