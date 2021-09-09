В ОРДО заявили о ранении двух жителей Донецка

09.09.2021 10:00

"Представительство ДНР" в СЦКК заявило о том, что в результате обстрела было ранено двое мирных жителей Донецка: женщина, 1971 года рождения - осколочные ранения левого плеча и области малого таза; мужчина, 1981 года рождения - закрытая черепно-мозговая травма, раны мягких тканей головы, осколочные ранения верхней трети левого бедра, травматический шок.

В текущее время пострадавшие находятся в травматологическом центре города.

Также сообщается о повреждении жилого домостроения по адресу: ул. Стратонавтов, д. 62.