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Сутки в ООС: 12 обстрелов, двое раненых
10.09.2021 09:00
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, в результате которых двое военнослужащих ранены. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Отмечается, что сепаратисты использовали запрещенное оружие - крупнокалиберные пулеметы и минометы.
"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного - тяжелое, другого – удовлетворительное", - указано в сводке.
Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
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