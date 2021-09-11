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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке произошел взрыв на нефтебазе (ВИДЕО)

11.09.2021 15:00
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В оккупированном Донецке произошел взрыв на нефтебазе (ВИДЕО)

В Кировском районе Донецка на нефтебазе прогремел взрыв. Об этом сообщил "руководитель городской администрации" Алексей Кулемзин.
Для ликвидации возникшего в результате инцидента пожара на место взрыва переброшены силы "МЧС ДНР".
"На место происшествия незамедлительно выехала техника по повышенному номеру вызова. На данный момент происходит ликвидация пожара, а именно подано 4 лафетных ствола и 1 ствол А на охлаждение. Пять пожарных автоцистерн установлены на пожарный водоем на территории нефтебазы", - отметили в спасательном "ведомстве".
Более подробная информация о происшествии выясняется.



Теги: Донецк, Донбасс, нефть, взрыв, база
 
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