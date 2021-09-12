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Архив - Донецкая область

Двое украинских воинов погибли в результате обстрелов российских войск

12.09.2021 10:00
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Двое украинских воинов погибли в результате обстрелов российских войск

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Погибли двое военнослужащих ВСУ, еще девять ранены, один получил боевое травмирование, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 12 сентября.
Указано, что состояние здоровья трех бойцов – средней тяжести, остальных – удовлетворительное.
Сепаратисты вели обстрелы из артиллерийских систем калибра 122 мм, из ручных и автоматических станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов 120 калибра и стрелкового оружия.
В частности, враг совершил обстрел гражданской инфраструктуры Новогнатовки, в результате чего были повреждены частное здание и прилегающая территория. Пострадавших среди местного населения нет.
Кроме того, противник осуществил многочисленные обстрелы в районе Верхнеторецка из артиллерии 122-го калибра.
В районе Золотого-4 открывался огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Старогнатовки сепаратисты применили станковые противотанковые гранатометы.
Вблизи Талаковки и Нью-Йорка велся прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Также отмечается, что в районе населенного пункта Нью-Йорк сепаратисты сбросили мины 82-го калибра с помощью беспилотного летательного аппарата.
В районе Причепиловки враг применил гранатометы различных систем и минометы 120 калибра. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики обстреляли Водяное на Приазовье.
Позиции ООС возле Новоалександровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
Также в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
На обстрелы противника украинские военнослужащие открывали огонь. О действиях незаконных вооруженных формирований сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.



Теги: Донбасс, погибший, раненые, ООС
 
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