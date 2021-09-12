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Зеленский подписал указ о социальной помощи ветеранам и семьям погибших защитников Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах обеспечения социальной защиты ветеранов войны и семей погибших военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Этим указом глава государства поставил задачу Кабинету министров Украины принять меры по социальной защите упомянутых категорий граждан, в том числе предусмотрев в проекте государственного бюджета Украины на 2022 расходы на выплату денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения", - указывается в сообщении.
В частности, это будет касаться лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа семей погибших, пропавших без вести или умерших в результате ранения, полученного во время участия в АТО, лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате участия в АТО, внутренне перемещенных лиц, принимавших непосредственное участие в защите Украины от российской агрессии.
Также соцгарантии будут касаться семей участников боевых действий на территории других государств, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного на территории этих государств во время конфликтов и лиц с инвалидностью I-II групп из числа УБД на территории других государств.
Кроме того, помощью будут обеспечены семьи погибших участников Революции Достоинства, а также семей тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в Революции Достоинства, и лица с инвалидностью I-II групп, полученной в результате событий во время Революции Достоинства.
Теги: указ, социальная помощь, ветераны, Зеленский
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