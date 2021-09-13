Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения в результате российского обстрела на Донбассе

13.09.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения в результате российского обстрела на Донбассе

За прошедшие сутки, 12 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, вблизи Нью-Йорка противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Невельского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Верхнеторецкое враг дважды осуществлял обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Неподалеку от Причепиловки российские оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.
В районе населенных пунктов Катериновка, Зайцево и Золотое-4 наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Трое защитников получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья - удовлетворительное.



Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, раненые, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх