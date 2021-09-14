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Более 500 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 13 сентября
14.09.2021 13:00
555 человек прошли через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник,13 сентября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Уточняется, что на территорию ОРЛО запущено 248 человек и 51 транспортное средство. Вместе с тем в подконтрольные Украине районы выпущено 43 машины и 307 человек.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, ОРДО
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