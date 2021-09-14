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На Донбассе смертельно ранен украинский воин

14.09.2021 08:00
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На Донбассе смертельно ранен украинский воин

За прошедшие сутки, 13 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, вблизи Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.
В направлении Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.
В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Катериновки вражеские наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Вблизи Новоалександровки противник трижды вел многочисленные обстрелы позиций ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Причепиловки российские оккупанты дважды вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра.
В направлении населенного пункта Попасная враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью.



Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, ООС
 
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