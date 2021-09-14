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В Мариуполе истекает срок годности у тысячи доз вакцины Moderna
Более тысячи доз американской вакцины Moderna, срок годности которых истекает через три дня, могут быть утилизированы в Мариуполе. Об этом 13 сентября сообщает "ТВ-7".
Чтобы вакцина не пропала, горожанам, которые получили первую дозу, необходимо прийти в поликлинику или в Центры массовой вакцинации на вторую прививку.
"У нас есть три дня, чтобы использовать вакцину Moderna. Сохраняется она правильно. Но из-за того, что мы не можем найти телефоны всех пациентов, которые вакцинировались впервые, то мы просим им экстренно прийти в ЦПМСП или пункты прививки на ревакцинацию", - сказал директор Центра первичной медико-санитарной помощи № 3 Александр Лазаренко.
Он уточнил, что некоторые пациенты при получении первой дозы вакцины не оставили свои номера для связи.
Александр Лазаренко также отметил, что вакцина Moderna пользуется большим спросом в городе и в целом по Украине, однако в ближайшее время новой ее поставки не ожидается.
Теги: Донбасс, Мариуполь, вакцина, срок годности, Moderna
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