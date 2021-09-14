В прифронтовых районах Донбасса запустили еще 18 социальных автобусов

14.09.2021 17:00

Ещё из 18 прифронтовых населенных пунктов Донбасса Гуманитарная миссия "Пролиска" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF) запустила социальные автобусы. Об этом сообщил председатель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин на своей странице в Фейсбуке.

Для жителей Богдановки, Калиновки и Григорьевки социальный транспорт в Часов Яр доступен с периодичностью 2 раза в неделю.

Из прифронтового Майорска социальный автобус курсирует 2 раза в неделю.

Из с. Войтово в г. Счастье - 1 раз в неделю.Из сёл Обильное, Бахчевик, Андреевка, Дружное в г. Волноваха - 1 раз в неделю.

Из сел Степановка, Запорожское, Маловодное в г. Волноваха - 1 раз в неделю.

Из села Лобачево в Трёхизбенку и г. Счастье - 2 раза в месяц.

Из сел Крепы, Верхний Минченок, Нижний Минченок, Теплое в г. Счастье - 2 раза в месяц. Из пос. Невельское в г. Авдеевка и пгт Очеретино - 1 раз в неделю.

Из садового товарищества "Мрия" (г. Красногоровка), где проживают ВПЛ - в г. Красногоровка, г. Марьинка и г. Курахово - 1 раз в неделю.

Отмечается, что транспорт отправляется по запросу жителей.

«Всего миссия «Пролиска» запускает 49 социальных маршрутов из 58 сел и поселков вдоль линии разграничения на подконтрольной правительству Украины территории в Луганской и Донецкой областях, в которых проживают более 15 тысяч мирных жителей», – уточняет Евгений Каплин.