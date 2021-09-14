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Завтра в Макеевке, Иловайске и Пантелеймоновке временно отключат водоснабжение
14.09.2021 09:00
Водоснабжение жителей Макеевки, Иловайска и поселка Пантелеймоновка (к югу от Горловки) временно приостановят 15-16 сентября из-за плановых работ на Макеевской фильтровальной станции. Об этом сообщили в "министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР".
"В связи с проведением плановых ремонтных работ на Макеевской фильтровальной станции и объектах водопроводно-канализационного хозяйства с целью их подготовки к работе в осенне-зимний период с 00:01 15 сентября и ориентировочно до 19.00 16 сентября будет полностью прекращена подача воды на города Макеевка, Иловайск и поселок Пантелеймоновка", – сказано в сообщении.
Отмечается, что подача питьевой воды на Харцызск будет сокращена наполовину.
Теги: Донбасс, Иловайск, Макеевка, Пантелеймоновка, водоснабжение
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