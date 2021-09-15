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Боевики "ДНР" обстреляли автомобиль украинской стороны СЦКК
15.09.2021 16:00
Сегодня ночью боевики обстреляли автомобиль наблюдательной группы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"14 сентября в 23.15 со стороны позиций ВФ РФ, которые находятся в районе шахты 6/7 (возле оккупированной Горловки — Ред.), был осуществлен преступный обстрел автомобиля УС СЦКК (ЗИЛ-131 белого цвета с опознавательными знаками СЦКК), расположенного в районе Шумов, с применением артиллерии калибра 122 мм и миномета 120 мм", — говорится в сообщении.
В результате обстрела зафиксированы осколочные повреждения кабины, кунга и колес автомобиля, а также разрывы на прилегающей территории.
Теги: Донбасс, обстрел, автомобиль, СЦКК
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