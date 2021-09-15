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Для жителей Мариуполя установили льготный тариф на тепло
Сегодня, 15 сентября, на заседании исполкома Мариупольского горсовета пересмотрели тарифы "Теплосети" на отопительный сезон 2021-2022 годов. Так, для населения утвердили льготный средневзвешенный тариф - 2133 гривен/Гкал. А вот для юридических лиц и бюджетных учреждений никаких льгот не предусматривается. Они получат тариф в 3034 гривен/Гкал, сообщают Мариупольские Новости.
После вступления в силу новых тарифов, за отопление однокомнатной квартиры площадью 30 кв.м. жителям Мариуполя придется платить примерно 909 гривен в месяц, за двухкомнатную квартиру (43 кв.м.) - 1313 гривен, за трехкомнатную (60 кв.м.) - 1865 гривен. Стоимость горячей воды составит 124,21 гривен/куб.
Директор департамента по управлению энергетическими предприятиями Константин Писмарев отметил, что стоимость отопления для мариупольцев оставалась неизменной в течение двух лет. Тариф сдерживался государством и городом. Однако произошло много существенных изменений, повлиявших на составляющие тарифов. В их числе - подорожание газа и электроэнергии, повышение минимальной зарплаты.
Мариупольцев мог ждать взрывной рост тарифов - почти на 70%. Но теперь он составит в среднем 27%. Все это благодаря разработке инвестиционной программы “Мариупольтеплосети” и переговорам мэра Вадима Бойченко с НАК “Нафтогаз” и Кабмином.
Дополнительно город еще рассчитывает на списание долга КП “Мариупольтеплосеть”, который возник из-за разницы в тарифах. Соответствующая инициатива, в рамках выполнения поручения президента Украины Владимира Зеленского, зафиксирована в Меморандуме по урегулированию проблемных вопросов в поставках тепла и горячей воды между Кабмином, НКРЕКП, “Нафтогазом” и мэрами городов.
Теги: Донбасс, Мариуполь, тепло, льгота, тариф
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