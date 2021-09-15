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Архив - Донецкая область

На Донбассе четыре обстрела за сутки, ранен боец ВСУ

15.09.2021 10:00
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На Донбассе четыре обстрела за сутки, ранен боец ВСУ

Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 15 сентября.
Так, в районе населенного пункта Пески противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Нью-Йорка сепаратисты дважды обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.
В районе населенного пункта Шумы враг совершил обстрел из запрещенной минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 калибра.
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – рассказали в штабе и заверили, что на вражеские обстрелы украинские бойцы открывали ответный огонь.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
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