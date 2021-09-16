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В ОРДО приостановили действие комендантского часа в связи с выборами в Госдуму РФ

16.09.2021 15:00
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В ОРДО приостановили действие комендантского часа в связи с выборами в Госдуму РФ

Действие комендантского часа приостановлено в ОРДО в ночь с 16 на 17 сентября. Соответствующее распоряжение издал "глава ДНР" Денис Пушилин.
Согласно документу, ограничения на передвижение снимаются в период с 23:00 16 сентября до 4:00 17 сентября. "МВД ДНР" поручено в указанный период организовать усиленное патрулирование улиц.
Также, до конца сентября комендантский час по всей территории непризнанной "республики" не действует с вечера пятницы до утра понедельника.
Напомним, что 17, 18 и 19 сентября в РФ пройдут выборы в Государственную Думу, в которых смогут принять участие жители ОРДО, получившие российские паспорта.



Теги: Россия, Донбасс, выборы, комендантский час, Госдума, ОРДО
 
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