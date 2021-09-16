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Вожак "байкеров Путина" получил паспорт "ДНР"
16.09.2021 13:00
Главарь "ДНР" Денис Пушилин вручил сегодня президенту всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александру Залдостанову (Хирургу) паспорт самопровозглашенной "республики". Об этом сообщают местные СМИ.
"Ты очень много сделал и продолжаешь делать для республики, - обратился Пушилин к Хирургу. – Считаю абсолютно правильным, чтобы ты не просто считался другом республики, а и имел паспорт Донецкой Народной Республики. С чем тебя и поздравляю".
Со своей стороны, Залдостанов поблагодарил Пушилина за возможность стать частью русских людей Донбасса. По его мнению, "стать гражданином ДНР означает еще раз присягнуть России".
Теги: Донбасс, паспорт, ДНР, байкер Хирург
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