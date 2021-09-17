В оккупированном Донецке "заминировали" две больницы

17.09.2021 15:00

Анонимные сообщения о минировании двух лечебных учреждений поступили в адрес оккупантов в Донецке. Об этом 17 сентября сообщил называющий себя "главой администрации" города Алексей Кулемзин.

По его информации, были якобы заминированы два лечебных учреждения города: детская клиническая больница по бул.Шахтостроителей,14 и клиническая туберкулезная больница по пр.Ильича, 104а.

"На оба адреса выехали спецслужбы", - сообщил Кулемзин. Позже стало известно, что информация о минировании зданий лечебных учреждений не подтвердилась.