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На Донбассе семь обстрелов, ранены двое военных
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов, осколочные ранения получили двое военных. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в субботу, 18 сентября.
Так, вблизи населенного пункта Пески противник применил запрещенные минометы 120 калибра.
В направлении Павлополя обстрелевали позиции военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Катериновки враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Зайцево велся огонь из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.
В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
Военные открывали ответный огонь.
Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
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