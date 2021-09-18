На Донбассе семь обстрелов, ранены двое военных

18.09.2021 09:00

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов, осколочные ранения получили двое военных. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в субботу, 18 сентября.

Так, вблизи населенного пункта Пески противник применил запрещенные минометы 120 калибра.

В направлении Павлополя обстрелевали позиции военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Катериновки враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Зайцево велся огонь из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Военные открывали ответный огонь.