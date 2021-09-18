Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе семь обстрелов, ранены двое военных

18.09.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе семь обстрелов, ранены двое военных

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов, осколочные ранения получили двое военных. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в субботу, 18 сентября.
Так, вблизи населенного пункта Пески противник применил запрещенные минометы 120 калибра.
В направлении Павлополя обстрелевали позиции военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Катериновки враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Зайцево велся огонь из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.
В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
Военные открывали ответный огонь.



Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх