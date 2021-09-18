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Архив - Донецкая область

Жители Славянска присоединились ко Всемирному дню уборки

18.09.2021 15:00
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Жители Славянска присоединились ко Всемирному дню уборки

18 сентября активисты и неравнодушные горожане провели в Славянске Всемирный день уборки “World Cleanup Day”. Об этом сообщает Восточный Вариант.
Организаторами World CleanUp Day в Славянске стали очаг гражданского общества "Друкарня" совместно с  Всеукраинским международным движением "Let's do it Ukraine".
Всемирный день уборки в Славянске прошел в двух местах. В центре возле озера Шелковичное и на Славянском курорте.
На субботник собралось около ста человек. Всего собрано 50 пакетов мусора в центре города и примерно столько же на курорте.
Часть мусора участники сразу же отнесли в пункты приема вторсырья. Остальное отправится на полигон твердых бытовых отходов.
Стоит отметить, что в этом году Украина вышла на масштабную уборку 18-го сентября в 10:00 в 24 областях. В акции приняли участие люди независимо от возраста и географии. Украинцы из городов и поселков, сел и поселков объединятся ради достижения общей цели - спасения планеты от мусора и формирования культуры чистоты.



Теги: Донбасс, Славянск, мусор, уборка
 
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