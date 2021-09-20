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В Донецкой области зафиксировали землетрясение
20.09.2021 15:00
В Донецкой области в воскресенье, 19 сентября, произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки были зафиксированы в 5:21. Об этом сообщается на сайте Главного центра специального контроля.
"Эпицентр землетрясения находился в Добропольском районе Донецкой области, 12 км к юго-западу от города Доброполье", - говорится в сообщении.
Отмечается, что последнее землетрясение в регионе было зарегистрировано 7 августа 2020 года с магнитудой 2,9.
Теги: Донбасс, землетрясение, Добропольский район
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