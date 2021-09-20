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Архив - Донецкая область

В Воронежской области попал в ДТП автобус Белгород-Донецк

20.09.2021 11:00
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В Воронежской области попал в ДТП автобус Белгород-Донецк

Восемь человек пострадали на автотрассе М-4 "Дон" в Воронежской области в результате столкновения грузового автомобиля с пассажирским микроавтобусом, следовавшим по маршруту Белгород-Донецк. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
"В Богучарском районе Воронежской области 19 сентября на 757 км автотрассы М-4 "Дон" произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Sprinter, следовавшим по маршруту Белгород-Донецк", – говорится в сообщении.
По данным спасательного ведомства, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали восемь граждан "ДНР", из них четверо госпитализированы в учреждение здравоохранения Российской Федерации.



Теги: Донецк, Белгород, автобус, ДТП
 
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