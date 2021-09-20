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За сутки в ООС восемь обстрелов, ранен боец ВСУ
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки зафиксировано восемь нарушений режима "тишины". Из них два раза враг применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Об этом сообщает штаб ООС.
"Напряженная обстановка наблюдалась в районе населенного пункта Новозвановка, которое противник обстреливал трижды, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 82 мм. Вблизи Майорского сепаратисты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пытаясь спровоцировать ответ", - говорится в сообщении.
В направлении Луганского и Новолуганского враг осуществлял прицельные обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Орехово были использованы автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение вражеского беспилотника типа Квадрокоптер, с помощью которого сепаратисты сбросили ВОГ-17 вблизи Талаковки.
Один украинский военнослужащий получил осколочные ранения. Ему была оказана неотложная домедицинскую помощь. Бойца госпитализировали. Его состояние здоровья удовлетворительное.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
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