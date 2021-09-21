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Архив - Донецкая область

На Донбассе зафиксировано пять нарушений "тишины", ранен военнослужащий ВСУ

21.09.2021 08:00
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На Донбассе зафиксировано пять нарушений "тишины", ранен военнослужащий ВСУ

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки было зафиксировано пять нарушений режима "тишины". Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.
"Пытаясь спровоцировать ответ наших воинов, сепаратисты вели огонь из гранатометов различных систем в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Новозвановка. Вблизи Катериновки враг применял запрещенное оружие - минометы калибра 120 мм. В направлении Новоалександровка противник осуществлял прицельные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем", - говорится в сообщении.
У Широкино сепаратисты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Каменки противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра.
Один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь. Бойца отправили в госпиталь. Его состояние здоровья удовлетворительное.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
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