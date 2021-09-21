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Три человека погибли в ДТП с автобусом Горловка-Белгород
21.09.2021 12:00
Фура и микроавтобус столкнулись на трассе под Новошахтинском (Ростовская область). Погибли три человека. Об этом сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что микроавтобус ехал из оккупированной войсками РФ Горловки в Белгород. В результате ДТП два человека погибли на месте, еще один позднее скончался в больнице. Есть пострадавшие.
На момент аварии в салоне находились 17 пассажиров и два водителя. 11 пассажиров и водители после аварии были размещены в общежитии до прибытия транспорта, высланного перевозчиком.
В ГИБДД журналистам сообщили, что, по предварительным данным, водитель фуры Volvo был пьян, не справился с управлением и врезался в микроавтобус.
Теги: Горловка, Белгород, ДТП, Ростовская область
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