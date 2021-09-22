"Укрзализныця" восстановила обычное движение поездов в Донецкой области

22.09.2021 15:00

"Укрзализныця" восстанавливает обычный график движения поездов, следующих к станции Скотоватая Донецкой железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ДонОГА.

Уже с 23 сентября пригородные поезда № 6011/6072 Лиман - Скотоватая - Лозовая и № 6003/6004 Изюм - Скотоватая - Святогорск возвращаются к обычному графику движения.

С 9 сентября их маршрут был ограничен до станции Фенольная из-за артобстрела, который велся из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории.