В Мариуполе "Сталевар" убил водителя грузовика

22.09.2021 14:00

Сегодня, 22 сентября, около 5 часов утра на трассе Н-20 произошла авария. Грузовик "Scania" врезался в памятник "Сталевар". Об этом сообщает "0629.com.ua".

По предварительной информации Патрульной полиции, водитель грузовика не справился с управлением. Это и стало причиной ДТП.

В полиции предполагают, что мужчина мог заснуть за рулем ранним утром. И неуправляемая машина врезалась в постамент памятника.

От удара автомобиль загорелся. Кабина полностью смята. В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте. По предварительной информации, водитель 90 года рождения, из Малой Янисоли.

В настоящее время на месте работают следователи. Подробности происшествия устанавливаются.