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В Мариуполе "Сталевар" убил водителя грузовика
22.09.2021 14:00
Сегодня, 22 сентября, около 5 часов утра на трассе Н-20 произошла авария. Грузовик "Scania" врезался в памятник "Сталевар". Об этом сообщает "0629.com.ua".
По предварительной информации Патрульной полиции, водитель грузовика не справился с управлением. Это и стало причиной ДТП.
В полиции предполагают, что мужчина мог заснуть за рулем ранним утром. И неуправляемая машина врезалась в постамент памятника.
От удара автомобиль загорелся. Кабина полностью смята. В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте. По предварительной информации, водитель 90 года рождения, из Малой Янисоли.
В настоящее время на месте работают следователи. Подробности происшествия устанавливаются.
Теги: Мариуполь, грузовик, памятник, ДТП, сталевар
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