В ОРДЛО за сутки заразились коронавирусом почти 1000 человек

22.09.2021 13:00

Семьсот двадцать семь случаев коронавирусной инфекции выявлены в ОРДО за минувшие сутки. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения ДНР".

За 21 сентября проведено 1559 исследований: выявлено 617 случаев заболевания, и у 110 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. За сутки также сняты с учета с полным выздоровлением 426 человек, еще 31 пациент скончался.

За весь период в ДНР коронавирусная инфекция подтверждена у 63 479 пациентов: 50 202 – выздоровели, 8632 – продолжают лечение, 4645 – не перенесли болезнь.

За прошедшие сутки, 21 сентября, в оккупированных районах Луганской области зафиксировали 271 случай инфицирования COVID-19. Об этом заявили в "минздраве" группировки "ЛНР".

Кроме этого, от осложнений умерли 24 заболевших ранее.

За все время пандемии "ЛНР" признает 11 703 случая коронавируса. Из них 8849 пациентов выздоровели, а 1178 — умерли.