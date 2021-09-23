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Кабмин разработал схему удаленной идентификации пенсионеров из ОРДЛО
Кабинет министров Украины на заседании в среду усовершенствовал процедуру получения пенсий для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, введя возможность удаленного прохождения идентификации для их получателей. Об этом сообщает пресс-центр Минреинтеграции.
Для этого будет задействован интернет-портал пенсионного фонда Украины и приложение "Дія".
Процесс удаленной идентификации будет осуществляться путем авторизации получателя (без его личного присутствия) в личном кабинете портала Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи Дия.Пидпис (Дия ID). Такая возможность приравнивается к физической идентификации получателя.
Проект постановления разработан Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с Министерством цифровой трансформации.
Теги: Донбасс, пенсионер, Кабмин, ОРДЛО, верификация
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