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Архив - Донецкая область

На донецкой шахте им. Засядько произошел пожар

24.09.2021 11:00
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На донецкой шахте им. Засядько произошел пожар

В оккупированном Донецке произошел пожар на шахте им. Засядько. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР".
"В шахте находился 61 человек, из них 26 – на аварийном участке. В 4:45 все люди из шахты выведены на поверхность за исключением одного горняка", - сказано в сообщении.
Отмечается, что первоочередные поисковые мероприятия не дали результата. Горноспасатели произвели поиск не вышедшего на поверхность рабочего до места плотного задымления. Возобновить спасательную операцию планировалось после реверсирования воздуха, которое началось в 4:57 по местному времени.
От МЧС ДНР к спасательным работам привлечено 13 единиц техники и более 60 специалистов.



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, шахта им. Засядько
 
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