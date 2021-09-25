В ОРДО ужесточили карантинные ограничения

25.09.2021 09:00

Глава "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ", которым вводятся ограничения на контролируемой группировкой территории на посещение мест массового пребывания людей.

В частности, согласно "документу" № 297, опубликованному на сайте Пушилина, в учреждениях общественного питания и досуга разрешается заполнение до 50% мест, спортивные соревнования будут проходить без зрителей, а мероприятия на свежем воздухе допускаются только при количестве участников до 50 человек.

Кроме того, запрещается проведение личных и выездных приемов граждан, а "госорганам", местным "администрациям", предприятиям и т.д. рекомендуется перевести максимально возможное количество работников на дистанционный режим работы.

В "указе" также говорится, что "МВД ДНР" "усилит государственный санитарно-эпидемиологический надзор".

В то же время "документом" разрешается въезд на контролируемую "ДНР" территорию людям с регистрацией, удостоверением на постоянное проживание или адресной справкой, подтверждающей регистрацию в подконтрольных "ЛНР" районах.

Кроме того, осенние каникулы в школах ОРДО начнутся с 27 сентября и продлятся три недели. Соответствующий приказ № 805 опубликован сегодня на сайте "министерства образования ДНР".

Согласно документу, каникулы продлятся с 27 сентября по 17 октября. Ранее планировалось, что в этом году осенний перерыв в учебе для школьников продлится чуть больше недели – с 30 октября по 7 ноября.