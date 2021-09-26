За минувшие сутки наемники РФ четыре раза обстреляли позиции ВСУ, ранен один воин

26.09.2021 10:00

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 раза применив запрещенные Минскими договоренностями вооружения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции объединенных сил.

В частности, в направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм. Вблизи Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел украинских позиций из стрелкового оружия. В районе Лебединского оккупанты применили запрещены минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы. В сторону Водяного враг вел обстрелы из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

"Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь, применяя разрешенные Минскими договоренностями вооружения", - подчеркнули в штабе.