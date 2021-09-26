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За минувшие сутки наемники РФ четыре раза обстреляли позиции ВСУ, ранен один воин
За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 раза применив запрещенные Минскими договоренностями вооружения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции объединенных сил.
В частности, в направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм. Вблизи Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел украинских позиций из стрелкового оружия. В районе Лебединского оккупанты применили запрещены минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы. В сторону Водяного враг вел обстрелы из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.
"Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь, применяя разрешенные Минскими договоренностями вооружения", - подчеркнули в штабе.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
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