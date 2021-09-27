Ситуация на КПВВ Донбасса утром в понедельник 27 сентября

27.09.2021 13:00

За 2 первых часа пропуска линию разграничения на Донбассе пересекли через оба КПВВ 774 человека, сообщает Свободное радио.

"Через КПВВ “Новотроицкое” на 10:00 135 человек и 27 машин проследовали на временно оккупированную территорию. На контролируемую правительством территорию пока никто не прибывал. На этот же час (10:00) через КПВВ “Станица Луганская” 376 человек прошли на временно оккупированную территорию и 263 – на контролируемую", – рассказал представитель Госпогранслужбы в составе Операции Объединенных сил Игорь Лизогуб.