Стали известны дальнейшие планы РФ в отношении ОРДЛО

27.09.2021 09:00

Российская Федерация в течение ближайших трех лет выделит на социально-экономические потребности оккупированной части Донбасса более 900 млрд рублей, то есть около 330 млрд гривен, сообщает Радіо Свобода.

Об этом говорится в утвержденной российским правительством "Программе ускоренного социально-экономического развития территорий (в российской документации Донецк и Луганск называют "территория 1" и "территория 2" соответственно. - Ред.) На 2022-2024 годы".

Согласно внутренним российским данным, на оккупированном Донбассе проживает около 2,9 миллиона человек. 38% из них - пенсионеры. Средняя зарплата - 15000 рублей, на 20 000 меньше, чем в соседней Ростовской области. В планах Кремля через три года, в 2024-м, вывести уровень доходов в ОРДЛО к показателям той же Ростовской области 2019 года. Стоит отметить, что военная составляющая содержание группировок "ДНР" и "ЛНР" финансируется отдельно.

"Сценарные программы, которые были приняты правительством Российской Федерации направлены на полную интеграцию оккупированного Донбасса в российскую экономику. Недавно правительством Российской Федерации было проведено отдельное заседание, посвященное оккупированным территориям и там была принята программа поддержки Т1 и Т2, как они называют наши оккупированные территории. После этого заседания правительства Назаров (Сергей Назаров - заместитель министра экономического развития РФ. - Ред.) приехал в Ростов, провел совещание с представителями так называемых "правительств" Донецка и Луганска, добавил руководящие указания, и уже мы видим реализацию", - рассказал представитель одного из разведывательных органов Украины.

Согласно данным украинской разведки, управления социально-экономической жизнью на оккупированном Донбассе осуществляется через Межведомственную комиссию по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины, созданную в декабре 2014 года. Финансирование происходит через московский Благотворительный фонд поддержки международных гуманитарных проектов. Руководитель Межведомственной комиссии и председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда - заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров. Кроме того, ряд сотрудников этого фонда занимают должности в руководстве группировок "ДНР" и "ЛНР".

В Донецке - это заместители руководителя так называемого "правительства" "ДНР" Владимир Пашков и Владимир Антонов, руководитель аппарата так называемого "правительства" Владимир Ежиков и Виктор Колесник - "советник" главаря группировки "ДНР". В Луганске работниками Благотворительного фонда являются "советники" главаря группировки "ЛНР" Виталий Кузнецов и Никита Дворников (настоящие фамилии Виталий Якуш и Никита Картошкин), так называемый министр промышленности "ЛНР" Сергей Неверов (на самом деле Сергей Богданов) и председатель наблюдательного совета местной компании "Востокуголь" Андрей Разин (Андрей Чурин).