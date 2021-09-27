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Архив - Донецкая область

В Мариуполе 32 семьи переселенцев получили ключи от квартир

27.09.2021 14:00
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В Мариуполе 32 семьи переселенцев получили ключи от квартир

В Мариуполе Донецкой области 32 семьи переселенцев, которых в городе называют "новыми мариупольцами", стали собственниками жилья. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
Торжественное вручение состоялось в обновленном парке Гурова во время празднования Дня города. Ключи от квартир вручили мэр Вадим Бойченко, народный депутат Украины Вадим Новинский и заместитель председателя Донецкой ОГА Игорь Мороз.
Жилье получили 32 семьи переселенцев, среди которых учителя, военные, многодетные семьи. Кроме того, пять квартир получили медицинские работники городских больниц.
11 квартир из общего количества были реконструированы и выданы в рамках реализации проекта "Создание жилищных условий для ВПЛ в г. Мариуполь" благодаря Украинскому фонду социальных инвестиций при финансовой поддержке Немецкого банка развития KfW.



Теги: Донбасс, Мариуполь, квартиры, ВПЛ
 
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