В центре Мариуполя установили часы с курантами

28.09.2021 17:00

Мариупольский дом по проспекту Мира, 75 теперь украшают новые часы, сообщает пресс-служба городского совета.

Они энергонезависимые и имеют ночную подсветку. Кроме того, новые часы каждый час будут бить куранты, а между паузами делать перезвоны.

Часы изготовлены на киевском заводе согласно оригинальному заказу. Они круглые, диаметр - 2,8 метров. В планах на следующий год сделать уникальное лазерное шоу. Лучи будут выходить из циферблата.